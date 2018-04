05.17 Frane per maltempo: tre paesi isolati Oggi ci si potrà muovere solo con un elicottero, al costo di 35 euro a per- sona in tre paesi della Valchiavenna, in Lombardia: Madesimo, Campodolcino e una parte di San Giacomo Filippo, ri- masti isolati dopo una serie di frane. La statale 36 dello Spluga è stata chiusa, riaperta e poi totalmente interdetta alla viabilità.