20.30 Brexit, campagna per nuovo referendum A Londra รจ stata lanciata la campagna per un secondo referendum sulla Brexit. Non solo politici di diversi partiti, ma anche esponenti del mondo economico, vip e cittadini seguono l'iniziativa del laburista lord Andrew Adonis per un nuovo voto popolare sul risultato fina- le dei negoziati tra il governo e l'Ue. Oltre mille persone i sono riunite all' Electric Ballroom, nel nord di Londra: tra queste, deputati del governo Tory, del Labour all'opposizione del Libdem e dei Verdi.