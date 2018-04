15.33 Salvini: M5S accetti confronto su temi "L'Italia reale sta perdendo la pazien- za. Nutriamo la speranza che si superi la politica del no portata avanti fino- ra e che nasca un governo che rappre- senti finalmente il voto degli italia- ni, con un accordo tra i primi arrivati e i secondi". Così il leader della Lega Salvini parla per il centrodestra, dopo il secondo giro di consultazioni con la la presidente del Senato Casellati. "Confidiamo che chi verrà dopo (M5S) accetti di confrontarsi su temi non sui posti",ribadisce Salvini. "Improponibi- le un governo con chi ha perso".