21/04/2018 06:38 Udine, anziani trovati morti in canale 6.38 Udine, anziani trovati morti in canale I corpi di un uomo e una donna,entrambi anziani, sono stati trovati in un cana- le di irrigazione ad Aquileia (Udine), ieri sera. Lo riporta il quotidiano lo- cale Messaggero Veneto,precisando che l'anziana coppia risiedeva nella zona, a San Zili. L'uomo, Marcello Rigonat, aveva 84 anni e la donna, Anna Maria Tomat, disabile, 78. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze, i carabinieri di Palmanova e quelli sommozzatori che hanno compiuto il recupero. A trovare i corpi della coppia รจ stato il figlio.