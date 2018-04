20.23 Br: spariti atti irruzione via Fracchia Gli atti sull'irruzione dei Cc nel covo Br di via Fracchia nel 1980 a Genova,in cui morirono 4 brigatisti, è sparito dagli archivi di Morimondo (MI) La procura ha aperto un'indagine per furto aggravato. La scoperta risale ai mesi scorsi, dopo l'apertura di un in- chiesta per omicidio volontario "in danno di Riccardo Dura" (uno dei terro- risti uccisi). Il fascicolo era nell' archivio di Stato a Genova fino al 2016 quando fu deciso di trasferirli in Lom- bardia. Non si sa segli atti non siano mai arrivati o se siano spariti lì.