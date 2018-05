14.24 Serie A, anticipo Udinese-Inter 0-4 Tre punti di speranza, in chiave Cham- pions, per l'Inter che liquida (0-4) al Friuli una sempre piĆ¹ malmessa Udinese. Friulani subito alle corde: due salva- taggi sulla linea (5' e 18') di Danilo, entrambi su Perisic,in mezzo il vantag- gio nerazzurro con Ranocchia di testa su angolo (12').Handanovic salva su La- sagna (36'),ma prima del riposo l'Inter dilaga con due belle azioni personali di Rafinha (44') e Icardi (46').Lasagna pericoloso in avvio ripresa,al 49' Udi- nese in 10:rosso a Fofana (fallaccio su Perisic). Al 71' fa poker Borja Valero.