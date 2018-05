02.46 Terremoti, scossa di 3.6 in Friuli Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23.48 in Friuli, con epicentro a Bordano(Udine). Il terremoto è stato avvertito distin- tamente anche a Gemona, tra i paesi più colpiti dal sisma del 1976, e nel Pordenonese, a molti chilometri di distanza. Secondo l'INGV, la scossa è avvenuta a una profondità di 7 chilometri. Al mo- mento non si ha notizia di danni a per- sone o cose.