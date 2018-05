19.58 Tonfo titolo Mps, Padoan contro Borghi "Attenzione a non distruggere fiducia e risparmi". E' l'appello del ministro dell'Economia, Padoan,dopo il tonfo del titolo Mps. "Nella scorsa legislatura, ricorda il ministro, vari governi hanno lavorato a un piano credibile di messa in sicurezza e rilancio della banca". "Le dichiarazioni dell'on.Borghi,assie- me alle indicazioni fornite nella bozza di programma di Lega e M5S,hanno subito creato una crisi di fiducia".CiĆ² "mette a repentaglio l'investimento effettuato con risorse pubbliche".E si rischia di tirare dietro i risparmi degli italiani