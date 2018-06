10.52 Migranti, Salvini: "Domani in Sicilia" "Domani vado in Sicilia, è la nostra frontiera. Voglio migliorare gli accor- di con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati. Per il bene nostro e lo- ro!". Così il neo ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini, arrivando alla parata del 2 Giugno. "E' bello essere qui a questa parata felice e di avere la fiducia di tanti italiani e di tanti uomini della sicu- rezza", ha detto. "Voglio subito impe- gnarmi su pensioni,tasse,lavoro e sicu- rezza. Già da domani sentirò i ministri degli Interni europei", ha aggiunto.