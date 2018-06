Rai ULTIMO GIORNO LAVORO LEADER G7 IN CANADA Secondo e ultimo giorno di lavoro per i leader del G7 riuniti a Charlevoix, in Canada.Sul tavolo delle sette più gran- di economie democratiche del mondo ci sono i temi della crescita, del lavoro, dei cambiamenti climatici, della sicu- rezza e stabilità geopolitica. L'Eliseo fa sapere che i negoziati sono "sulla buona strada" per arrivare a un accordo su un comunicato finale. Per Parigi c'è una "forte probabilità" di un comunicato congiunto, che menzionerà l'eccezione americana sul clima. Sul comemrcio i negoziati vertono su una formula che invohi la modernizzazione del Wto per soddisfare la delegazione americana.