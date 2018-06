Rai GAY PRIDE,A ROMA SFILA BRIGATA ARCOBALENO Il Roma Pride, manifestazione per l'or- goglio e diritti del mondo omosessuale ha sfilato per le vie della capitale. "Quest'anno -ha detto il portavoce Se- bastiano Secci- il tema è "Brigata Ar- cobaleno, la liberazione continua". Nel 2018 in Italia "è ancora in dubbio la nostra esistenza, ma la Costituzione dice cose precise", ha sottolineato. I partigiani, ha aggiunto, "sono oggi con noi, vuol dire che siamo dalla parte giusta della storia". Quindici i carri allegorici che accom- pagnano il corteo del mondo Arcobaleno. Oltre mezzo milione i partecipanti se- condo l'organizzazione.