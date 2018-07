18.39 Rischio listeria,ritiro lotti surgelati Sono stati ritirati 14 lotti di mine- strone dalla Findus per il rischio di contaminazione da Listeria. Lo rende noto la stessa azienda sul sito web. "La decisione, volontaria e in via del tutto precauzionale,รจ stata presa a se- guito della segnalazione della poten- ziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in mi- nima parte nei prodotti richiamati". La cottura annulla i rischi per la salute. Per lo stesso motivo, ritirati in Sici- lia due prodotti surgelati a marchio Freshona, nei supermercati Lidl.