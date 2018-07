15.08 Maltempo, prolungata allerta in Toscana Allagamenti e smottamenti in seguito a un violento temporale che ha colpito il Pisano, in particolare la Valdera. In tutta la Toscana รจ stato prorogato fino a domani sera il codice giallo per l'ondata di maltempo. Allerta anche in Romagna, provincia di Bologna e lungo la costa ferrarese, dove sono previste violente grandinate. Il presidente del Veneto, Zaia, ha fir- mato la dichiarazione di stato di crisi per il comune di Padova, dove si fa la conta dei danni dopo un nubifragio.