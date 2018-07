2.10 Conte giunto negli Usa,oggi vedrà Trump Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte è atterrato a Washington, dove nella mattina di oggi, lunedì, incon- trerà alla Casa Bianca il presidente americano, Donald Trump. Si tratta della prima visita ufficiale negli Usa sia per il premier, sia per il governo giallo-verde che rappresenta Tra i temi sul tavolo, oltre alle que- stioni di politica internazionale,come i rapporti con la Ue,si discuterà dei dossier energetici come le forniture di gas in Europa e il gasdotto in Puglia.