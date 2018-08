9.40 Speleologo ferito,si opera per salvarlo Lo speleologo ferito in una grotta sot- to la cima del Monte Canin a quota 2200 metri, in Alto Friuli, dovrà aspettare ancora alcune ore prima di essere por- tato in superfice. Si trova a 200 metri di profondità. Il soccorso alpino stima che nel pomerig- gio si potrebbero concludere le opera- zioni. La squadra disostruttori sta mettendo all'ingresso della grotta e nei punti più stretti all'interno,delle piccole cariche di esplosivo per con- sentire la risalita della barella con il ferito che è assistito.