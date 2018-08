16.12 Turismo, boom stranieri per estate 2018 L'Italia si conferma tra le mete favo- rite dei turisti stranieri: le stime di Demoskopica parlano 62,8 milioni di ar- rivi,2,2 milioni in più (+3,7%) rispet- to al 2017. Veneto,Lazio,Lombardia e Trentino-Alto Adige le regioni a maggiore presenza di stranieri, mentre la maggiore crescita percentuale è in Basilicata, Sardegna, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria. Il pernottamento medio è di 3,7 notti, ma in Calabria,Marche,Sardegna e Tren- tino-Alto Adige ci si ferma di più.