10.13 Salvini,Ue ignora barcone in difficoltà "E'mio dovere informarvi che un barcone con 170 immigrati a bordo, ora in acque maltesi e in difficoltà,viene bellamen- te ignorato, anzi viene accompagnato verso le acque italiane, dalle autorità maltesi. Se questa è l'Europa, non è la mia Europa". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Nelle ultime ore sono stato in mezzo a gente stupenda in Sicilia, in Calabria e a Genova -ricorda. Ma in Europa non cambiano mai.... L'Italia ha già accol- to, e speso, abbastanza. Sia chiaro a tutti, a Bruxelles e dintorni. Punto".