21.25 Due i morti sul lavoro in Toscana E' morto all'ospedale a Siena l'operaio di 33 anni,di Pescocostanzo (L'Aquila), rimasto folgorato mentre lavorava a un impianto elettrico a Monte San Savino (Arezzo), in località le Vertighe. Soccorso e rianimato, l'uomo era stato portato in gravissime condizioni all' ospedale,ma poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere. E' il secondo in- cidente mortale sul lavoro oggi in To- scana. L'altra vittima, 40 anni,al por- to di Marina di Carrara:un operaio men- tre lavorava sul molo rimasto schiac- ciato da un carrello elevatore.