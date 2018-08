16.23 Autostrade, Di Maio: è danno erariale Un esposto per danno erariale contro gli ex governi che hanno sostenuto la concessione ad Autostrade sarà presen- tato alla Corte dei Conti entro "pochi giorni".Lo confermano fonti di governo. Secondo quanto si apprende il vicepre- mier Di Maio ha già parlato con gli av- vocati, secondo i quali ci sono asso- lutamente i margini per presentare l'esposto al procuratore generale della Corte dei Conti del Lazio, che è quello competente.