14.43 Zingaretti: congresso Pd prima del voto Il congresso del Pd "si è detto che si farà prima delle Europee e sarà prima delle Europee. La cosa importante è cominciare a parlare con gli italiani di nuovo, per dire che si può cambiare, che c'è una speranza da ricostruire". Lo dice Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla segrete- ria Pd. Sulla candidatura di Delrio a- la segreteria "c'è un dibattito legit- timo". In ogni caso, osserva,"bisogna fare opposizione ma soprattutto rico- struire un'alternativa che non c'è".