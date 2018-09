19.07 Papa: giovani, siete albe di speranza "Voi in piedi,scusatemi se vi ho parla- to seduto, ma le caviglie mi facevano male". Così Papa Francesco ai giovani a Palermo, ultima tappa in Sicilia. "Per essere costruttori di futuro vanno anche detti dei no: no al muro dell' omertà, un 'ecomostro' che va demolito per edificare un avvenire abitabile. No alla mentalità mafiosa, all'illegalità, alla logica del malaffare,veleni corro- sivi della dignità umana.No a violenza: chi la usa non è umano". Poi: "Siete chiamati a essere albe di speranza". E "no a fatalismo e rassegnazione".