10.21 Estate,bilancio GdF:500 controlli al dì Un bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza su più fronti ha evidenziato che una casa vacanza su due è stata affittata in maniera irre- golare.Da giugno a settembre. su 1.477 controlli effettuati,902 sono risultati irregolari e, di questi,753 sono affit- ti in nero. Puglia, Toscana e Lazio le regioni con più violazioni. Sono 4.126 i venditori abusivi che non hanno mai chiesto una licenza e 29 mln i prodotti falsi sequestrati.E scoperti 3.100 lavoratori pagati in nero di cui 36 sono minori. Denunciate 69 persone.