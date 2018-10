Rai NUBIFRAGI IN CALABRIA, ALLAGAMENTI E FRANE Allerta maltempo in Calabria, dove per le forti piogge si sono allagate e sono state chiuse la SS 182 Serre Calabre a Sorianello nel Vibonese,la SS 18 Tirre- na Inferiore,a Curinga (CZ), Palmi (RC) A Curinga crollato sulla SP 19 Ponte delle Grazie; a Palmi la caduta di un albero ha causato il ferimento di una persona.Nel Lametino 16 persone salvate sui tetti di casa o nelle auto allagate Ancora, nel Vibonese famiglie isolate per frane e smottamenti in vari paesi. Problemi per la circolazione dei treni. Il governatore Oliverio:situazione sem- pre piĆ¹ drammatica,chiederemo lo stato di emergenza.Sopralluogo del capo della Protezione civile Borrelli.