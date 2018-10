Rai CALABRIA,ALLERTA ROSSA PER FASCIA IONICA Un avviso di allerta rossa è stato di- ramato dalla Protezione civile regiona- le per la fascia ionica calabrese e ri- guarda le province di Catanzaro e Cro- tone. Nelle prossime ore è previsto un peg- gioramento delle condizioni del tempo con precipitazioni maggiori di quelle registrate finora. E con un tweet,il presidente del Consi- glio Conte fa sapere di seguire"con ap- prensione l'evolversi degli eventi in Calabria" e di essere "in contatto co- stante con il capo della Protezione Ci- vile,Borrelli"che sta andando sul posto