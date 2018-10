Rai CALABRIA, BORRELLI: RESTA ALLERTA METEO "La situazione è sotto controllo. Non bisogna comunque abbassare la guardia perché c'è ancora un'allerta rossa e domani un'allerta di minore intensità. Comunque la perturbazione insiste su questo territorio". Lo ha detto il capo della Protezione civile Borrelli, a Ca- tanzaro, per un vertice in Prefettura sul maltempo. Ritiene "infondate le polemiche sul si- stema di allerta meteo. L'allerta era stata data ed era coerente". Ci sono smottamenti e danni,aggiunge, e 100 fa- miglie evacuate a Crotone.