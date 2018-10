03.37 Polo spaziale Puglia, intesa Italia-Usa Un accordo di collaborazione nel set- tore aerospaziale è stato firmato nella sede di Washington dell'ambasciata ita- liana tra gli ad del gruppo Angel e Virgin Galactic, Pertosa e Whitesides. L'intesa faciliterà lo sviluppo di un polo aerospaziale in Puglia nell'area di Grottaglie, trasformando la Regione in uno dei principali centri europei per i trasporti commerciali nello spazio. L'accordo è stato siglato alla presenza del presidente della Regione Puglia Emiliano.