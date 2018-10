21.13 Pm Milano: Lombardia è terra di evasori "La Lombardia è la terra degli evasori fiscali. Ci sono state il 49,07% delle istanze di voluntary disclosure, in termini di capitalizzazione siamo al 47 o 48% del totale complessivo, che è di circa 60 miliardi di euro". Lo ha detto il procuratore di Milano,Francesco Gre- co al convegno su Criminalità e tutela delle imprese, in Bankitalia a Milano. "E' un problema serio - ha aggiunto - la Lombardia è di gran lunga al primo posto, poi ci sono il Piemonte e l'Emi- lia Romagna".