06.00 Molise,operazione antidroga. 22 arresti Operazione antidroga dei carabinieri di Campobasso tra Molise, Puglia e Campa- nia, in esecuzione di 22 misure caute- lari emesse dalla Dda di Campobasso. Colpita un'organizzazione che aveva co- struito un commercio redditizio dalla Puglia verso il Molise, disseminato in diverse piazze di spaccio. Il reato ipotizzato รจ l'associazione finalizzata al traffico illecito di so- stanze stupefacenti. Impegnati nell'o- razione oltre 200 carabinieri, 51 per- quisizioni effettuate.