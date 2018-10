8.05 Maltempo,ancora allerta rossa 5 regioni Ancora una giornata di maltempo su tut- ta la Penisola. Resta allerta rossa in Liguria, Lombardia, Veneto,Friuli Vene- zia Giulia e Trentino Alto Adige,secon- do la Protezione Civile.In Trentino trovata morta una donna dispersa. Allerta arancione su Lazio, ponente li- gure,gran parte di Lombardia, aree del Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Cam- pania, Abruzzo occidentale. Gialla su ampi settori del Paese. La situazione resta molto critica in Liguria. Chiuso l'aeroporto di Genova: detriti sulle piste per la mareggiata.