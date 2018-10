10.05 Sisma, due anni dopo Norcia ricorda A due anni dal terremoto che colpì il Centro Italia, con una scossa di magni- tudo 6.5, Norcia si è fermata. Alle 7.41 la cittadina umbra si è rac- colta in un momento di riflessione e preghiera in piazza San Benedetto, dove il crollo della Cattedrale ha simboleg- giato in tutto il mondo la devastazione di quel sisma che colpì in particolare Umbria e Marche,il più forte registrato dal 1980. Non fece vittime,perchè molti erano già sfollati dalle scosse prece- denti,ma molti feriti e danni gravissi- simi agli edifici e ai beni artistici.