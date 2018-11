18.49 Meteo: piogge e vento.Ora anche la neve Italia ancora nella morsa del maltempo. Arriva una nuova perturbazione con ro- vesci e venti di burrasca su gran parte del Paese. E' allerta rossa su Veneto e arancio in Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania,Abruzzo,Molise,Sicilia. E nevica in Veneto e Valle d'Aosta. Il viceministro Rixi a Portofino,ancora isolata via terra, parla di 5-6 mln di danni per la strada e altri 20 per in- frastrutture. Nell'Altopiano di Asiago un intero bosco abbattuto dalla furia del vento. E nel Bellunese, sono ancora 16mila le famiglie prive di corrente.