15.15 Maltempo,allarme inquinamento a Rapallo In Liguria c'è allarme per il possibile sversamento in mare di carburante dai 211 yacht affondati, arenati o dispersi dopo la mareggiata di lunedì scorso che ha distrutto il porto di Rapallo. Le prime fuoriuscite sono state avvi- state dall'elicottero della Guardia Costiera "Nemo-01" che ha sorvolato la zona devastata dal crollo della diga foranea del porto Carlo Riva. Lunedì, al momento della mareggiata, nel porto erano ormeggiati 355 yacht. Solo 124 sono rimasti a galla.