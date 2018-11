21.30 M5S,De Falco: anche Di Maio è a termine "Ci buttano fuori? Quando Di Maio dice o con me o fuori afferma un'idea padro- nale di un Movimento in cui oggi sembra venire meno la dialettica e la capacità di ascolto e risposta". Lo dice il se- natore M5S Gregorio De Falco. "Inoltre - dice ancora De Falco - si dovrebbe tenere presente che nel Movi- mento non c'è spazio per professionismi della politica. Qualcuno si dovrebbe ricordare che il secondo mandato è il raggiungimento del limite. Dobbiamo ricordarci che abbiamo tutti accettato di avere una data di scadenza".