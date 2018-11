9.12 Mattarella,onore a Altare della Patria Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'Altare della Patria per gli onori al Milite Ignoto nella Gior- nata del 4 novembre dedicata alle Forze Armate. Presenti le massime autorità dello Sta- to.Il premier Conte,il presidente della Camera Fico, la presidente del Senato Alberti Casellati,il ministro della Di- fesa Trenta.Omaggio delle Frecce Trico- lore. Il prossimo appuntamento per il Presidente della Repubblica è al Sacra- rio di Redipuglia, in Friuli Venezia Giulia,dove sono sepolti 100mila militi