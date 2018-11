11.57 Maltempo,7 Mln italiani in aree rischio Oltre 7 mln di italiani risiedono in territori a rischio idrogeologico per alluvioni (6 mln) o frane (1 mln) che interessano il 91% dei comuni.E' quanto emerge da una analisi Coldiretti. In Sicilia, colpita duramente dal mal- tempo "si trovano aree a rischio nel 92,3% dei comuni, ma la percentuale sa- le al 100% per regioni come Valle D'Ao- sta,Liguria,Emilia-Romagna, Toscana,Um- bria,Marche, Molise, Basilicata e Cala- bria". L'Italia è tra i 10 Paesi "più colpiti al mondo per alluvioni, tempe- ste, ondate di calore e terremoti".