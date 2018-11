9.00 Liguria, treno deraglia: nessun ferito Circolazione ferroviaria in tilt nel nodo di Genova. Una frana vicino alla stazione di Santa Margherita ha causato l'uscita dai binari del primo carrello di una carrozza di un regionale. La frana è stata causata dal cedimento di un muro di contenimento che delimita la linea. Il cedimento, dice Rfi, è dovuto alle piogge abbondanti di questi giorni. La Liguria è in allerta gialla. L'inciden- te poco prima delle 6. Non ci sono fe- riti. La circolazione, prima sospesa, è poi ripresa con ritardi di un'ora.