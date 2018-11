19.15 Manovra, Abi: impatto sulle famiglie "Le misure previste per il mondo banca- rio drenano liquidità in maniera consi- stente e rappresentano un ulteriore sa- crificio per le banche, con impatti sul loro ruolo di sostegno all'economia, a famiglie e imprese". Lo ha detto il dg dell'Abi Sabatini in audizione alla Camera sulla Manovra. "Il percorso virtuoso che sta caratte- rizzando la recente dinamica del setto- re bancario in Italia va accompagnato, non frenato", conclude Sabatini.