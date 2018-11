6.30 Molise,spaccio droga in carcere:arresti Operazione antidroga in Molise, Abruzzo e Lazio dei Carabinieri di Campobasso e della Polizia Penitenziaria di Larino. Arrestate sette persone di cui tre di nazionalità italiana e quattro di etnia rom per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti aggravato e continuato. Alcuni detenuti per approvvigionarsi di sostanze stupefacenti, da spacciare all'interno del Carcere di Larino, si facevano portare la droga da complici o familiari che la occultavano sul corpo, negli alimenti,nelle scarpe per supe- rare superare i controlli carcerari.