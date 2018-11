20.09 Serie A, l'Udinese esonera Velazquez Salta la quinta panchina in Serie A: lo spagnolo Julio Velazquez non è più il tecnico dell'Udinese. Lo ha comunicato il club friulano,che ha deciso per l'e- sonero dopo i pessimi risultati della squadra, attualmente quart'ultima con 9 punti in 12 giornate. Già pronto il suo sostituto,ossia Davi- de Nicola, autore due stagioni fa di un incredibile salvezza alla guida del Crotone. Il 45enne allenatore piemonte- se ha siglato un contratto con l'Udine- se fino al 2020 e sarà presentato doma- ni pomeriggio allo stadio Friuli.