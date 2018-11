1.26 Nordcorea, Kim prepara armi hi tech Il leader nordcoreano Kim Jong-un sta testando nuove armi "hi-tech". Secondo l'agenzia di stampa di Seul, Yonhap, "Kim ha ispezionato i test di un nuova arma tattica tecnologica all' Accademia della scienza per la difesa nazionale". Il test di un'arma tattica hi-tech "è stato portato avanti con successo,soddisfacendo tutti i migliori e più potenti indicatori designati", avrebbe informato il regime proprio mentre proseguono i negoziati con gli Usa sulla denuclearizzazione della Corea del Nord.