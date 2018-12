19/12/2018 21:48 Tar: una scorta per il Capitano Ultimo 21.48 Tar: una scorta per il Capitano Ultimo Il Tar del Lazio 'restituisce'la scorta al colonnello Sergio De Caprio, il Ca- pitano Ultimo che arrestò Totò Riina. Il Tribunale ha accolto il ricorso di De Caprio contro il ministero dell'In- terno per l'annullamento, e sospensiva, di tutti gli atti relativi alla revoca della misura di protezione cessata a settembre. L'altro ieri un'auto rubata era stata incendiata davanti alla casa famiglia gestita dall'associazione dei volontari di Capitano Ultimo, a Roma.