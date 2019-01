17.52 Meteo, in arrivo venti forti e neve Un intenso flusso di correnti dal Nord Europa interesserĂ da domani l'Italia con calo delle temperature e neve fino a quote basse. L'avviso della Protezione civile preve- de da domani mattina venti forti fino a burrasca dai quadranti Nord su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Ve- nezia Giulia e Liguria, in estensione dal tardo pomeriggio a Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basili- cata, Calabria e Sicilia. Nevicate so- pra i 400-500 mt in Abruzzo e Molise