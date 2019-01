0.00 Stadi,Giorgetti: buone regole Uefa-Fifa Violenza e razzismo continuano a tenere banco nel calcio: a Roma la festa per i 119 anni della Lazio ha dato l'occasio- ne per nuovi incidenti. Dopo il no di Salvini all'idea di fer- mare le partite e la replica del Napo- li, pronto a abbandonare il campo,parla il sottosegretario Giorgetti che sposa la linea Federcalcio,sottolineando che "รจ giusto che facciano il loro corso le regole sportive,la giustizia sportiva". "Ci sono protocolli Uefa e Fifa su que- ste vicende e giustamente la Figc si impegna a tradurli",ha detto Giorgetti.