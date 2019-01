00.36 Sisma di magnitudo 4,6 ad est Ravenna Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6, con epicentro nella provincia di Ravenna si è verificata a mezzanotte e 3 minuti. Il sisma è stato nettamente avvertito in tutto il nord est, in particolare in Emilia Tomagna, nel Veneto e in Friuli. Lo si apprende dal sito dell'INGV, l' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.