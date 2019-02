21.32 Trump:ritiro Usa da Siria e Afghanistan "Il mondo è stanco delle guerre". Così il presidente Usa Trump alla Cbs. Per- ciò, via i soldati americani da Siria e Afghanistan. "Riportiamoli a casa". I talebani,con cui gli Usa hanno avvia- to un dialogo diretto e raggiunto un accordo di principio,sono "stanchi dopo 17 anni di guerra - ha sottolineato - i talebani vogliono la pace". In Afghani- stan restano solo gli 007, se "si ri- formano focolai farò qualcosa".In Siria "abbiamo recuperato il 99% del territo- rio in mano all'Is,presto il 100%", e i 2.000 militari "cominciano a tornare".