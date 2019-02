8.12 Calabria,rogo su binari: 13 ore ritardo Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito a un in- cendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in pro- vincia di Cosenza.Dal sito Viaggiatreno di Trenitalia, alcuni convogli, diretti a Roma Termini e Milano Centrale, hanno accumulato ritardi fino a 13 ore. Problemi anche in Sicilia, dove dalle 3 di stanotte รจ sospesa la circolazione tra Siracusa e Augusta,sulla Catania- Siracusa, per la presenza di rami sui binarI. Un treno diretto a Roma Termini ha un ritardo di oltre 4 ore.