17.00 Agcom, Sud e Lazio poca scuola digitale Regioni del Sud Italia come Basilicata, Calabria, Puglia e Abruzzo,ma anche La- zio e Veneto,sono in ritardo sul fronte della scuola digitale, con livelli di "connettività" e di "innovazione didat- tica" inferiori alla media nazionale. Lo certifica il Report dell'Agcom sullo stato di sviluppo digitale delle scuole in Italia. Al top, invece, gli istituti di Emilia-Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Connessione elevata,ma approccio didattico tradizionale nelle scuole di Liguria e Toscana.Il 3% degli Istituti al Sud è senza connettività.