17.13 Ex combattente Isis preso ad Acerra La polizia di Caserta ha arrestato un algerino di 45 anni, ricercato in campo internazionale per partecipazione a or- ganizzazione terroristica. Il mandato di cattura era stato emesso dal Tribunale di Constantine (Algeria). Il 45enne aveva lasciato il suo Paese nel 2014 per raggiungere la Siria e unirsi alle milizie dello Stato isla- mico. Dal 2003 al 2012 aveva vissuto in Campania con un permesso di soggiorno. Le indagini della Digos hanno permesso d'individuare il ricercato in un casale abbandonato di Acerra.