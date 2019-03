13.43 Nuova Zelanda,Colle:segnale gravissimo "Quanto avvenuto in Nuova Zelanda è un segnale di allarme gravissimo",ha detto il presidente Mattarella nel suo inter- vento all'inaugurazione dell'anno acca- demico all'Università Politecnica delle Marche,a proposito della strage compiu- ta in due moschee. "Bisogna rifiutare ogni logica di odio e contrapposizione. Parole violente in- ducono alla violenza e la violenza ne chiama altra in una spirale distruttiva che può coinvolgere la civiltà".Il ter- rorismo islamista "si contrasta con la forza della legge",aggiunge Mattarella.