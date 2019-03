17.43 Via della seta,Berlusconi:Cina fa paura "La Cina dovrebbe fare paura a tutti". Così il leader di FI, Berlusconi in Basilicata per un tour elettorale. "E' uno Stato comunista, totalitario, che non mira solo a una supremazia eco- nomica, ma anche a un'egemonia politi- ca.E' il contrario della nostra demo- crazia occidentale", insiste. "L'occi- dente- ha detto ancora l'ex premier- deve mettersi insieme per sostenere i valori della democrazia, del libero mercato, il diritto di libertà contro una strategia egemonica assolutamente pericolosa".